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ハイキュー アニカフェ アクキー 菅原 菅原孝支
商品番号 A83001297144
商品名

ハイキュー アニカフェ アクキー 菅原 菅原孝支
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 4,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

。*❤︎…菅原孝支くんグッズ…❤︎*。▷ガラスケース内にて飾ってました。傷、スレ等気になる方の購入はお控えください◎※一部絵柄が剥げてますので大丈夫な方のみ購入お願いします※▷バラ売り、お値下げ不可▷即購入可能です୨୧⑅*.梱包:簡易梱包＋水濡れ防止にて発送予定です。発送:ゆうゆうメルカリ便（匿名発送）他にもハイキューグッズ出品しております♬︎♡#華音ハイキューグッズ#華音菅原孝支グッズ
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