GEORGIA 80’s プロ野球ヒーローズ フィギュア 全15体

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GEORGIAに付いていた80年代のプロ野球選手のフィギュア全15体。いずれ劣らぬ名選手揃いですが、好選手だっととは言え山本和範選手が含まれているのはご愛敬。ある意味良いセンスかも。中に入っていた週間ミニベースボールのリーフレットも全てあります。バース、掛布、岡田が揃っているので、阪神ファンの方、いかがですか？非喫煙部屋の陽が当たらない場所でディスプレイしていましたので、概ね綺麗な状態だと思います。写真の物をお送りしますので、ご確認いただき、ご納得の上ご購入下さい。1～2日での発送を心がけますが、出張でしばらく発送できないことがあることをご了解ください。その際は発送予定日をお知らせします。#プロ野球ヒーローズ#ランディ_バース#岡田_彰布#掛布_雅之