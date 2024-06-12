【オンクレ獲得品】ブルーロック 千切豹馬 ちびぐるみ アクスタ タオル ぽてコロ

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コレクション整理の為出品致します。【オンクレ獲得品】ブルーロック千切豹馬■ちびぐるみ■タオル（制服）■アクスタ（制服）■らばます■ぽてコロぬいぐるみMサイズ■ブルーロックinナンジャタウンステッカー✱オンクレ獲得到着後すぐに暗所にて保管しておりますが、素人の自宅保管品であることにご了承頂ける方のご購入をお願い致しますm(*__)m✱ステッカーのみオンクレではなくナンジャタウンです。バラ売り不可