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ポケモンカードゲーム ソード＆シールド 強化拡張パック バトルリージョン BOX
商品番号 V86999257427
商品名

ポケモンカードゲーム ソード＆シールド 強化拡張パック バトルリージョン BOX
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームソード＆シールド強化拡張パックバトルリージョンシュリンク付きBOX新品未開封、シュリンク付きです。箱底部に凹みあり。1BOXでの販売となります。#ポケモンカードゲーム#ソード＆シールド#強化拡張パック#バトルリージョン#BOX#シュリンク付きボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...ボックス(box)ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ソード\u0026シールドセット...強化拡張パックバトルリージョンボックスパックシングル...ボックス(box)
http://narcologia.ru/goods/browse30691.html
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