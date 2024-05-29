旧ビックリマン　ヘラクライスト　赤　美品　ヘッド　ビックリマンチョコ

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子供の頃に引き当てて3枚目にあるように写真アルバムに挟んで保存していました状態は主観ですが美品と思います※写真7〜10枚目はマクロレンズで撮影しているため、大きく曲がっているように写っています新品未使用の定義がよくわからないため、トラブル防止で未使用に近いにしています16弾まで一部ヘッド以外はコンプリートしていましたいらないものではなく思い入れがあるので相場より高めです値下げ交渉はお受けしません この価格で希望の方のみ譲ります値下げの可能性はあるので、いいね！してお待ちくださいすり替え事例があるみたいなので購入後の返品・クレームは受けません事前確認で必要な写真があればとってアップしますのでコメントください後半4枚はマクロレンズで寄って撮影のためはじが歪んで見えています高額のため新規や評価悪い方はお断りしますこの品に限っては購入前にコメントいただきたいですまた、普段は即出荷していますが、先日不正購入があったため、1日程度置いてから出荷となります※メルカリ運営の不正チェック終わるのを待つ形旧ビックリマン1〜16弾は出品予定はありません不揃いの17弾以降は処分で出品しています#イモチクビックリマン#ヘラクライスト #レア #懸賞 #ヘッド #おまけ #シール #ロッテ#ビックリマンチョコ#ビックリマンシール