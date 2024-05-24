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送料込!!美品!!電子ピアノ CASIO LK-208 光ナビゲーション
商品番号 X59749426745
商品名

送料込!!美品!!電子ピアノ CASIO LK-208 光ナビゲーション
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 4,715 円
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商品詳細

スタンド付き!!送料込でこのお値段はかなりお安いかと思います(*^^*)【商品説明】CASIOカシオ計算機LK-208光ナビゲーション鍵盤数：61内蔵曲：約200曲音色：570【付属品】・本体・電源アダプター・スタンド【サイズ】本体サイズ(mm)：幅950×奥行き376×高さ130【商品概要】「ステップアップレッスン」機能鍵盤が光って弾くところを教えてくれる「光ナビ」だから、楽しみながら曲をマスターできます。正しい指使いをガイドする運指音声機能上達度がわかる採点機能フレーズを弾き終えると、液晶画面に「スバラシイ!」または「モウイチド!」というメッセージを表示します。200曲ソングバンクみんなが知っているJ-POPのヒット曲からアニメクラシックまで、バラエティに富んだ曲を内蔵。「脳にキク」エクササイズ・フレーズ収録脳の活性化につながることが実証された「脳にキク」フレーズを収録。種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···スタンド種類···キーボード・シンセサイザー
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