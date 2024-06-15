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- 渡辺あきお ダイヤモンド・スクリーニング 猫と小鳥 額入 書画、骨董品、美術品
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商品詳細
渡辺あきお ダイヤモンド・スクリーニングねこと小鳥の図 額入りです。多少の汚れ等あります。額の大きさ横35.5 縦40cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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