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宝瓶　常滑焼　清水石仙
商品番号 C65422886045
商品名

宝瓶　常滑焼　清水石仙
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 6,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多数急須や宝瓶を集めていた曽祖父の物です。常滑焼，清水石仙の物と思います。扱いがわかりませんので、洗ったりしていません。写真1〜4枚目が一周の景色サイズは写真5，6枚目参照願います。確か火事にあった事があるとの事、底の黒ずみはそのあとなのかさだかではありませんが、祖母が譲り受けたようです。蓋の裏側に欠けが見えます(写真10枚目)実用又はコレクションに如何でしょうか。➖➖おまとめがお得！！➖➖※チビマ出品の商品を複数ご購入の場合、送料分検討させて頂きますので、コメントにて問い合わせ願います。種類···宝瓶・花瓶
http://narcologia.ru/goods/moisture940469.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic718737.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric581845.html

宝瓶　常滑焼　清水石仙
常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...

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常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...

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常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...

宝瓶　常滑焼　清水石仙
常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...

宝瓶　常滑焼　清水石仙
常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注-

宝瓶　常滑焼　清水石仙
常滑焼 清水石仙 時年六十六石仙拝刀 達磨図 般若心経彫 朱泥 宝瓶 (傷 ...

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常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...

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