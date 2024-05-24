宝瓶　常滑焼　清水石仙

多数急須や宝瓶を集めていた曽祖父の物です。常滑焼，清水石仙の物と思います。扱いがわかりませんので、洗ったりしていません。写真1〜4枚目が一周の景色サイズは写真5，6枚目参照願います。確か火事にあった事があるとの事、底の黒ずみはそのあとなのかさだかではありませんが、祖母が譲り受けたようです。蓋の裏側に欠けが見えます(写真10枚目)実用又はコレクションに如何でしょうか。➖➖おまとめがお得！！➖➖※チビマ出品の商品を複数ご購入の場合、送料分検討させて頂きますので、コメントにて問い合わせ願います。種類···宝瓶・花瓶



常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...



常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...



常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...



☆温故焼急須☆初代清水石僊（石仙）☆煎茶道具☆共箱☆一世石仙(常滑 ...



常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...



EI070 【常滑名工 清水石仙 作】常滑焼 朱泥 耳付 宝瓶 幅8.5cm・朱泥 ...



煎茶道具 常滑焼名人作『清水石仙』(茶襌弐味と霊芝達磨)石仙刀 朱泥 ...



常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...



常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...



常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注-



常滑焼 清水石仙 時年六十六石仙拝刀 達磨図 般若心経彫 朱泥 宝瓶 (傷 ...



常滑焼 清水 石仙敬白 高さ : 7.5㎝ 在銘 文字刻 朱泥 宝瓶 茶器 茶注 ...



中古】常滑名工 初代 清水石仙 造 篆刻彫刻入り 朱泥耳付 宝瓶形茶注 ...



☆二代・清水石仙 常滑焼 朱泥 宝瓶急須/茶注 陶磁器/透かし彫り/煎茶 ...



常滑 清水石仙 朱泥宝瓶 P402｜骨董店 のびる 古美術 骨董 和風建具 蔵 ...