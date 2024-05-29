【最終即決価格】たまごっちスマート4個、たまスマカードセット

週末限定の大幅お値引き致しました。早い者勝ちです。この機会に是非宜しくお願い致します。24500円→16800円→14800円人気タイトル...たまごっち 4個セットセット内容 たまごっちスマート サンリオキャラクター1個たまごっちスマート ピンク1個たまごっちスマート ミントブルー1個たまごっちスマート NIZIU1個たまスマカード NIZIUたまスマカード sweetsfriends 同じが２枚たまスマカード グルメフレンズたまスマカード ワンピース たまスマカード サンリオ（箱に同封されてます）たまスマカード 計6枚 ※バラ売りは考えておりません。たまごっちスマートミントブルーには付属品 箱、取説、ケーブル全てあります。 たまごっちスマートサンリオキャラクターズの付属品にはUSBコード以外は全てあります。箱が少し破れがございます。あとベルトのいちごのプリントに擦れがございます。（写真をご覧下さい。）たまごっちスマート ピンクは本体、ベルトのみたまごっちスマート NIZIUは本体、取説、 たまスマカードのみとなります。神経質な方はお控えください。現状お渡しさせていただきますのでご理解の上ご購入お願い致します。お子様のおもちゃにいかがですか。 コレクションにしてもいいと思います。なかなか手に入らなくなっている希少なものになります。まとめてお譲り致しますのでこの機会に是非宜しくお願い致します。取り扱いにつきましてはネットからアクセスお願い致します。 多少のお値引きのご相談はコメントをお願い致します。大幅なお値引きはご遠慮ください。よかったらご購入宜しくお願い致します。たまごっちたまごっちスマートたまごっちuniたまごっち4uたまごっち4u＋たまごっちidたまごっちidLたまごっちピース元祖たまごっちたまごっちみーつたまごっちみくす



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