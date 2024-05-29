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【最終即決価格】たまごっちスマート4個、たまスマカードセット
商品番号 L17584578880
商品名

【最終即決価格】たまごっちスマート4個、たまスマカードセット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,068 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週末限定の大幅お値引き致しました。早い者勝ちです。この機会に是非宜しくお願い致します。24500円→16800円→14800円人気タイトル...たまごっち　4個セットセット内容　たまごっちスマート　サンリオキャラクター1個たまごっちスマート　ピンク1個たまごっちスマート　ミントブルー1個たまごっちスマート　NIZIU1個たまスマカード　NIZIUたまスマカード　sweetsfriends　　同じが２枚たまスマカード　グルメフレンズたまスマカード　ワンピース　たまスマカード　サンリオ（箱に同封されてます）たまスマカード　計6枚　※バラ売りは考えておりません。たまごっちスマートミントブルーには付属品　箱、取説、ケーブル全てあります。　たまごっちスマートサンリオキャラクターズの付属品にはUSBコード以外は全てあります。箱が少し破れがございます。あとベルトのいちごのプリントに擦れがございます。（写真をご覧下さい。）たまごっちスマート　ピンクは本体、ベルトのみたまごっちスマート　NIZIUは本体、取説、　たまスマカードのみとなります。神経質な方はお控えください。現状お渡しさせていただきますのでご理解の上ご購入お願い致します。お子様のおもちゃにいかがですか。　コレクションにしてもいいと思います。なかなか手に入らなくなっている希少なものになります。まとめてお譲り致しますのでこの機会に是非宜しくお願い致します。取り扱いにつきましてはネットからアクセスお願い致します。　多少のお値引きのご相談はコメントをお願い致します。大幅なお値引きはご遠慮ください。よかったらご購入宜しくお願い致します。たまごっちたまごっちスマートたまごっちuniたまごっち4uたまごっち4u＋たまごっちidたまごっちidLたまごっちピース元祖たまごっちたまごっちみーつたまごっちみくす
http://narcologia.ru/goods/procurement116033.html
http://narcologia.ru/goods/freshman579556.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei273771.html

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