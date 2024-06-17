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漆園　漆専堂　亀甲形　菓子器　弁当箱　塗り　五客　茶道　懐石　共箱　木箱　六角形
商品番号 O57697617750
商品名

漆園　漆専堂　亀甲形　菓子器　弁当箱　塗り　五客　茶道　懐石　共箱　木箱　六角形
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 17,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

漆園　漆専堂　漆　亀甲形　菓子器　弁当箱　塗り　五客　茶道　懐石　共箱　木箱　六角形未使用だと思います。高さ6cm大切に保管されておりましたが、骨董品の為、神経質な方は購入をお控えください。他のフリマなどでも出品しておりますので、購入を希望される方は、事前にコメントいただけると助かります。コンパクトな梱包になります。返品は受け付けておりません。#岡本漆専堂
http://narcologia.ru/goods/Taipei931871.html
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