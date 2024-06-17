漆園　漆専堂　亀甲形　菓子器　弁当箱　塗り　五客　茶道　懐石　共箱　木箱　六角形

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商品詳細
漆園 漆専堂 漆 亀甲形 菓子器 弁当箱 塗り 五客 茶道 懐石 共箱 木箱 六角形未使用だと思います。高さ6cm大切に保管されておりましたが、骨董品の為、神経質な方は購入をお控えください。他のフリマなどでも出品しておりますので、購入を希望される方は、事前にコメントいただけると助かります。コンパクトな梱包になります。返品は受け付けておりません。#岡本漆専堂
http://narcologia.ru/goods/Taipei931871.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric463945.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln794002.html
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