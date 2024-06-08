ブルーロック サンリオ ちびぐるみ 潔世一

ブルーロックサンリオちびぐるみタグ付き潔世一1点・オンラインクレーンで獲得してからそのまま置いていたので、傷等は特にないと思いますがあくまでも素人保管になりますので神経質な方はご遠慮願います・水濡れ防止をおこない、普通郵便にて発送致します。・いいね着く事に100円値上げ致します・コンビニ支払いの方のみ、いつ支払い予定がコメントください・プロフィール閲覧の上問題なければ即購入可能・無言取引希望