  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ブルーロック サンリオ ちびぐるみ 潔世一
商品番号 H11487792865
商品名

ブルーロック サンリオ ちびぐるみ 潔世一
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,239 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ブルーロックサンリオちびぐるみタグ付き潔世一1点・オンラインクレーンで獲得してからそのまま置いていたので、傷等は特にないと思いますがあくまでも素人保管になりますので神経質な方はご遠慮願います・水濡れ防止をおこない、普通郵便にて発送致します。・いいね着く事に100円値上げ致します・コンビニ支払いの方のみ、いつ支払い予定がコメントください・プロフィール閲覧の上問題なければ即購入可能・無言取引希望
http://narcologia.ru/goods/sci-fi199047.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle474466.html
http://narcologia.ru/goods/marshal473480.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru