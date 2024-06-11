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BOSS KATANA-AIR
商品番号 B10165718601
商品名

BOSS KATANA-AIR
ブランド名 ボス
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSのKATANA-AIRです。10時間ぐらいしか使用しておりません。ワイヤレスアンプなので部屋のどこでも弾けます。携帯とBluetoothで繋げればスピーカーとしても使えます。電池駆動もできますので野外での使用もできます。
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