BOSS KATANA-AIR

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商品詳細
BOSSのKATANA-AIRです。10時間ぐらいしか使用しておりません。ワイヤレスアンプなので部屋のどこでも弾けます。携帯とBluetoothで繋げればスピーカーとしても使えます。電池駆動もできますので野外での使用もできます。
http://narcologia.ru/goods/providence900194.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox921639.html
http://narcologia.ru/goods/procurement223433.html
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