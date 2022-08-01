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- 希少 JAL 日本航空 社章 4点まとめて K18 ・SILVER GF.GP
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商品詳細
社章４点＋ボタン５個のセットになります通常の社章３点＋初代社章マーク K18・silverGF・silverGP詳しくは分かりませんが、形が違う社章は初代の社章マークで、勤続数十年の記念として当該の職員・パイロット・客室乗務員に贈られるピンバッジと聞きました。K18で、裏はスクリューバック。桐箱に入っています。写真にてご確認ください。写真に乗せていますがK18社章２点のグラムは合計で7.77ｇでした素人計測なので誤差はご容赦くださいすり替え防止の為ノンクレーム・ノンリターンでよろしくお願いいたします。ご理解いただける方よろしくお願いいたします。#レア#鶴丸#ピンバッジ#MemoriesofJAL747Family#JapanAirlines#Boeing#747退役記念グッズ#JALUX#JAL#グッズ#ジャンボ#日本航空#747#ジャンボ#コレクション#JALグッズ#オシャレ#非売品#コスプレ#航空#飛行機#旅客機#航空機#模型#空港#ボーイング#エアライン#ホーガン#hogan#united#ヘルパ#ANA#ヘルパプレミア#Gemini200#gemini#ジェミニ#インフライト#エアチャイナ#inflight#jcwing#jcwings#rosia#パックミ種類···勲章・記章・徽章・ピンバッチ
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