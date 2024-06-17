三沢光晴 グリーンタイツ\u0026チャンピオンシップ付き フィギュア

【商品説明】2001.4.15有明コロシアム初代GHCヘビー級王座決定トーナメント優勝記念モデル◇状態：未使用経年劣化はありますが、年代物の中では、傷、日焼け、ブリスターの凹みも無く美品です。◇サイズ：約13㎝【注意事項】未使用品になりますが個人保管細かい所まで強い拘りのある方や神経質な方等は購入をご遠慮するようお願い致します。