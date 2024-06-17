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三沢光晴 グリーンタイツ\u0026チャンピオンシップ付き フィギュア
商品番号 C40717027379
商品名

三沢光晴 グリーンタイツ\u0026チャンピオンシップ付き フィギュア
ブランド名 ノア
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】2001.4.15有明コロシアム初代GHCヘビー級王座決定トーナメント優勝記念モデル◇状態：未使用経年劣化はありますが、年代物の中では、傷、日焼け、ブリスターの凹みも無く美品です。◇サイズ：約13㎝【注意事項】未使用品になりますが個人保管細かい所まで強い拘りのある方や神経質な方等は購入をご遠慮するようお願い致します。
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