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エレキギターテレキャスタータイプ
商品番号 J13574204010
商品名

エレキギターテレキャスタータイプ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 21,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···テレキャスタータイプ　年式不明ノーブランドですが、　10年位前だと思われます。状態、コンディション良好です。所々に画像のような小さな傷がありますが、気にならない程度ではないかと思います。ケースは御座いません。ノークレーム、ノーリターンになりますのでご了承下さい。
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