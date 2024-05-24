エレキギターテレキャスタータイプ

タイプ···テレキャスタータイプ 年式不明ノーブランドですが、 10年位前だと思われます。状態、コンディション良好です。所々に画像のような小さな傷がありますが、気にならない程度ではないかと思います。ケースは御座いません。ノークレーム、ノーリターンになりますのでご了承下さい。



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