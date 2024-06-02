ARIA AU-120

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商品詳細
種類···ウクレレARIAのウクレレです。おもちゃみたいなウクレレにしては良い音のでるかわいいウクレレです。これはこれで個性のある音が出てると思います。少し全体的に細かい擦り傷がありますが、光に照らさないとわからないくらいです。状態は良いです。ソフトケース付きです。興味のある方はよろしくお願いいたします。中古品に付きご理解いただける方のみ、よろしくお願いいたします。
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