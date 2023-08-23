zerobaseone ZB1 ゼロベースワン ゼベワン ペンコン ペンライト

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プロフご確認のうえ即購入⭕️配送予定時期はプロフご確認ください。代行通じて現地で購入していただいたペンライトになります。一度も袋から出していませんが、海外製品の為初期傷や汚れなどある場合がございます。袋と台紙に傷や折れ等ございます。ご了承の上、ご購入お願いいたします。電池は付属しておりません。#zerobaseone#zb1#ジウン#ジャンハオ#ハンビン#メテュ#テレ#リッキー#ギュビン#ゴヌク#ユジン