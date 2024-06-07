ポケモンカードゲーム　VSTARユニバース　シュリンク付

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。本日購入した新品です。新品未開封です。即購入大丈夫です。バラ売り、お値下げ、ご購入後の返品返金は不可です。#ポケモンカード#Vスターユニバース#1BOX#シュリンク付き#未開封
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