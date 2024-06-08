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吉川晃司 1991年カレンダー
商品番号 V19024225331
商品名

吉川晃司 1991年カレンダー
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉川さんの1991年のカレンダーです。ハービー山口さんの撮影です。サイズはA3。収納されていた透明プラスチックケースは、処分してありません。ケースから出してファイルに保存していましたので、状態は綺麗です。髪質は厚くしっかりしていますが、古い物なので多少黄ばみがあります。ファイルは付きません。自宅保管に御理解頂ける方、よろしくお願い致します。グッズ種類···カレンダー
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