吉川晃司 1991年カレンダー

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商品詳細
吉川さんの1991年のカレンダーです。ハービー山口さんの撮影です。サイズはA3。収納されていた透明プラスチックケースは、処分してありません。ケースから出してファイルに保存していましたので、状態は綺麗です。髪質は厚くしっかりしていますが、古い物なので多少黄ばみがあります。ファイルは付きません。自宅保管に御理解頂ける方、よろしくお願い致します。グッズ種類···カレンダー
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