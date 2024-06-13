Roland TD-1DMK 電子ドラム

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商品詳細
RolandTD-1DMKです。バスドラムはTD-17KVXに使用されてるものに変更しております。専用のスローンと防振マットもお付けします。プラグ類は純正の新しいものに交換しております。音出し確認済み。多少打痕などありますが、演奏に問題はありません。クリーニング後発送致します。
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