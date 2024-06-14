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ポケモンカード151 30パック
商品番号 F79646590942
商品名

ポケモンカード151 30パック
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10パック制限で箱を開封されましたがレジ横に半端で残っていた10パックと新品の一箱分の中身を私の購入したレジ袋に全て入れているのを確認しているので一箱分は偏りなく封入率公式どおりに入っております。レジ横に残っていた10パック分の方には入っているかは勿論わかりません。
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