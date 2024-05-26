Aguilar FILTER TWIN エンベロープフィルター フィルター

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商品詳細
FILTERTWINAguilar定価：¥37000印字の擦れなどありますが、動作は全く問題ありません。エグみのあるみょんみょん系フィルターサウンドも勿論作れますが、甘く上品にかけても心地よいです。ベースやギター、シンセサイザーにも。動作良好。本体のみで付属品は特にありません。#Aguilar#FILTERTWIN
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