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Aguilar FILTER TWIN エンベロープフィルター フィルター
商品番号 F55056452871
商品名

Aguilar FILTER TWIN エンベロープフィルター フィルター
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FILTERTWINAguilar定価：¥37000印字の擦れなどありますが、動作は全く問題ありません。エグみのあるみょんみょん系フィルターサウンドも勿論作れますが、甘く上品にかけても心地よいです。ベースやギター、シンセサイザーにも。動作良好。本体のみで付属品は特にありません。#Aguilar#FILTERTWIN
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