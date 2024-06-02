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- 【値下げ】エレキギター mavis ストラトキャスター (ジャンク)
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商品詳細
カラー···ブラック倉庫からでてきた物で、元の持ち主が不明なため型番など不明。動作確認などは出来ていませんのでジャンク扱いでお願いします。ソフトケースに入れ、プチプチとダンボールでの梱包になります。倉庫に保管しているため、質問、発送まで日数がかかります。購入前にコメントいただけると助かります。
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