ALESIS NITRO MESH KIT 電子ドラム　値段交渉可

ALESISNITROMESHKITAlesis電子ドラム 昨年の春に購入しましたが、ほとんど使用しておりません。値段交渉可 即購入歓迎\u003cセット内容\u003e・ALESISNITROMESHKIT 電子ドラム一式・スティック※取扱説明書あり※椅子付属していません※イヤフォンは付属していません\u003c動作\u003e動作確認済み 購入した時と同じダンボールでの発送となりますが、発泡スチロールなどの梱包材廃棄してしまったため、代わりのもので梱包させて頂きます。#Alesis#ALESISNITROMESHKIT



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