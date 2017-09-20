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ALESIS NITRO MESH KIT 電子ドラム　値段交渉可
商品番号 X92629631053
商品名

ALESIS NITRO MESH KIT 電子ドラム　値段交渉可
ブランド名 アレシス
特別価格 税込 14,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ALESISNITROMESHKITAlesis電子ドラム　昨年の春に購入しましたが、ほとんど使用しておりません。値段交渉可　即購入歓迎\u003cセット内容\u003e・ALESISNITROMESHKIT　電子ドラム一式・スティック※取扱説明書あり※椅子付属していません※イヤフォンは付属していません\u003c動作\u003e動作確認済み　購入した時と同じダンボールでの発送となりますが、発泡スチロールなどの梱包材廃棄してしまったため、代わりのもので梱包させて頂きます。#Alesis#ALESISNITROMESHKIT
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