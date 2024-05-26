最終値下げ　峰竜太2018GP優勝記念Tシャツ　ボートレース

こちらボートレーサーの峰竜太さんが2018年のグランプリ優勝の記念で自身でデザインされたTシャツになります♪※画像は黒Tですが、出品は白Tです。一般販売はされておらず、今ではもう手に入らない大変貴重な品です！有名レーサーも多数着用されていたTシャツです♪この機会にいかがでしょうか？試着のみの新品同様です。配色→黒タイプ→ロンTサイズ→M検索用峰竜太篠崎仁志篠崎元志新田雄史茅原悠紀桐生純平毒島誠前田将太下條雄太郎