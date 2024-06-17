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【レア】モンスターハイ ジナファイア・ロン 今日から新学期!シリーズ
商品番号 Y33993116924
商品名

【レア】モンスターハイ ジナファイア・ロン 今日から新学期!シリーズ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅でコレクションとして大事に保管していました。新品未使用ですので状態は良いです。もう製造はされておらず楽天などでも高額で販売されている商品です。コレクション、クリスマスプレゼントや誕生日、子どもの日など大切にして下さる方に購入して頂けたら嬉しいです。商品の状態などまた気になることがあればコメントなどで気軽にご質問下さい。他にモンスターハイのドールを出品しております。こちらからご覧下さい→#他のモンスターハイドール出品#MONSTERHIGH#FrankieStein#モンハイ#MATTEL#ドール#ゴスロリ#パンク4378
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