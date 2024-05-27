◎古道具 庵々◎江戸-明治時代 数寄者好み古瀬戸 赤絵 輪線文 茶碗◎古道具骨董

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数ある品の中からこちらをご覧頂きありがとうございます。大切になさって下さる方希望です。転売される方はお買い上げをお控え下さいませ。写真無断転載禁止でお願い致します。素晴らしい意匠の品です。輪線文での古美術品は非常に珍しくセンス良い品の為なかなか手放さない逸品です。手元で大切にして下さる方にこの度お譲り致します。口径に小さなソゲがあります。画像をご覧下さいませ。サイズ約口径8.2cm高さ5.8cm高台3.9cm重量138g■大変に貴重な品でございます。数寄者好みの素晴らしい逸品です。古く味わい深く気品さを感じます。デザイン意匠が素晴らしいです。ロビー等にも相性が良さそうな洗練された品です。コレクターさんも手放す方が少ないと思います。もう出て来ないでしょうし中々販売する方もいないと思います。古美術骨董価値もあり味わい深く意匠も絶品です。●状態：時代を経ています、使用されたモノなので細かいスレ、小さい傷等あります。コスレやイタミシミ汚れ小ソゲ焼き物に見られる現象など写真でご確認下さいませ。古美術骨董品収集家さんの中でもこちらの商品はプロ向きな逸品だと思います。コレクションとして如何でしょうか。気持ちよくお取引できるお客様へお喜び頂けるよう精進してまいります。宜しくお願い致します。#数寄者好み#輪線#輪線文様#茶碗#煎茶碗#湯呑#古伊万里#瀬戸#江戸時代#徳利#花器#古瀬戸焼#酒器#花瓶#古瀬戸#備前#古唐津#茶道具#茶室#懐石#割烹#小料理#戦前#昭和レトロ#大正ロマン#大正浪漫#アールヌーヴォー#アールデコ#アンティーク#古美術#骨董#古道具#artdeco#白洲正子#青山二郎種類···茶道具