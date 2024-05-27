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- 611 盆栽 水盤 すいばん
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商品詳細
水盤 すいばんになります。サイズ、状態は写真を参照して下さい。経年による汚れ、キズ等ありますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。値下げにもできる限り対応致しますのでよろしくお願い致します。配送時の破損が発生した際には、こちらも対応いたしますので、購入者の方も対応よろしくお願いいたします。
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