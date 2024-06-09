ボンゴ LP Aspire Wood Bongos LPA601-RW

ヘッドの部分に少し汚れがあります。※パーカッションといえばLPというぐらい世界的に有名でプロミュージシャンの圧倒的な支持を受けている、パーカッションの”キング”といえるLP社のパーカッションです.LPAspireウッドボンゴは、初心者や学生のためのお求めやすい価格の木製ボンゴです。小さめの63/4\"と8\"の生皮成形のヘッドを窯乾燥のSiamOak製ボディにセット、メローでリッチなサウンドです。キューバンスタイルのハードウェアに直径9/32\"のラグを使用し、LPAspireEZCurveリムを採用しています。◆材質：SiamOak材◆ヘッドサイズ：63/4\"と8◆付属品：チューニングレンチ#LP#LPA601_AWLPAspireWoodBongo_Natural種類···ボンゴ



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