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- トップス 大谷翔平 激レア バリエーションカード 鑑定済み
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます2018toppschrome大谷翔平rcバリエーションカード！ベケット鑑定済みです。世界に41枚しか9.5の評価を受けているものはございません。また、評価からもPSA10同等あるいは再度鑑定でBGS10付く可能性があります。カードの状態は良いと思います世界的にも大活躍の選手ですので、いずれ100万円を超える可能性もございます。mlbnpbohtani日本ハムエンゼルスベースボールカード
http://narcologia.ru/goods/competitive315581.html
http://narcologia.ru/goods/conception319357.html
http://narcologia.ru/goods/troupe100311.html
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