ユニバーサルスタジオジャパン USJ入場ペアチケット 11月17日14時〜

2023年11月17日(金)の14時から入場できるチケットです。20時〜22時はローソン貸切イベントがあり、園内に滞在は可能でお買い物やお食事は出来ますが、アトラクションに乗ることは出来ないのでご注意ください。【商品】・パーク・バイアウト・パス大人2枚のみ※貸切ナイトのクレデンシャルは付きません。14時からのパスのみですので、お間違えのないようにお願いします。チケットですので、返品、交換は受け付けておりません。ご確認の上ご購入下さい。遊園地/テーマパーク...ユニバーサル・スタジオ・ジャパンエリア...関西枚数...2枚



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