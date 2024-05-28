⑨ 水槽　インテリア　オブジェ　アクアリウム　アクアリウムオブジェ

ご覧頂きありがとうございます！こちらは爬虫類や熱帯魚問わず、利用できる『水槽インテリア』として販売しています！撮影用水槽横60cm縦35cm奥行き30cm＊水槽をセットで購入希望の場合はコメントにてお伝えください。＊こちら画像の実物でお送りしております。＊質問等は気軽にコメント欄へお願いします。#水槽インテリア#水槽#アクアリウム#水草#砂#岩石#テラリウム#石#レイアウト用品#岩#溶岩石#金魚#爬虫類#苔#淡水魚#流木#熱帯魚#雲山石#山谷石#盆栽#トカゲ#ハムスター#カエル#ヤモリ#両生類#海#亀#ブランチウッド#気孔石#時々家守#メダカ#グッピー#時々家守の小動物生活#水槽のある暮らし



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