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くろちゃん専用3317 睡蓮鉢 すいれん鉢 砂色 直径47高さ41cm メダカ鉢
商品番号 U52497144708
商品名

くろちゃん専用3317 睡蓮鉢 すいれん鉢 砂色 直径47高さ41cm メダカ鉢
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 4,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

［注意事項］※北海道・沖縄・離島への発送は、別途送料がかかります。※購入されても入金が確認できない場合は、商品の取りおきはしておりません。(あくまでも先に入金された方を優先いたします)※お届けする商品は、新品・未開封です。・サイズ（約）：直径47×高さ41(cm)・重量（約）：21kg・材質：陶器製・水の容量：35L※手作りの為、ロットにより色・幅が大きく生じる場合があります。※手作りの為、色やサイズ・形状等に個体差があります。
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