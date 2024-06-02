ミントタン モールツイード 首輪 レッド グレー S 赤 灰色 MINTTAN ...

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ご覧頂いてありがとうございます^^ミントタンモールツイード首輪赤灰色Sサイズです。未使用状態で保管していたものになります。サイズ・状態はなるべく分かりやすいように撮りましたので、ズームなどしてご確認ください。よろしければご検討くださいませ^^※他にも同じシリーズのものなど、ペット用品をたくさん出品していますので、下にあります出品者タケルの方から是非ご覧ください。※過去現在と犬を飼った事はないので、犬の臭いはしない環境で保管しております。