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ミントタン モールツイード 首輪 レッド グレー S 赤 灰色 MINTTAN
商品番号 C70344504268
商品名

ミントタン モールツイード 首輪 レッド グレー S 赤 灰色 MINTTAN
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,987 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂いてありがとうございます^^ミントタンモールツイード首輪赤灰色Sサイズです。未使用状態で保管していたものになります。サイズ・状態はなるべく分かりやすいように撮りましたので、ズームなどしてご確認ください。よろしければご検討くださいませ^^※他にも同じシリーズのものなど、ペット用品をたくさん出品していますので、下にあります出品者タケルの方から是非ご覧ください。※過去現在と犬を飼った事はないので、犬の臭いはしない環境で保管しております。
http://narcologia.ru/goods/diamond45358.html
http://narcologia.ru/goods/cotton857461.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly582084.html
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