①ペットカート　ペットキャリー　ペットバギー　 犬 猫 折りたたみ式

カラー⇒コーヒーネイビー色をご希望場合はコメント下さい。【商品】：折りたたみ式ペット用カート【サイズ】：画像参照2枚目-4枚目【重量】：（約）5kg【耐荷重】：（約）15kg新品・送料無料ご購入前に必ずプロフイールを確認してください。北海道・離島・沖縄本島へ遠距離の発送はコメントください。追加送料⇒1000円発送目安⇒翌日発送（土日祝日を除く）⭐️この商品以外にも、多数出品しているので⭐️是非商品ページ⬇️⬇️⬇️をご覧ください。⭐️⭐️⭐️ #ヒロシshop ⭐️⭐️⭐️✨✨✨#複数購入値引き可✨✨✨⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️おすすめポイント⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️折りたたみ式でコンパクトになり、軽量なので収納等が楽です。⭐️ペットのお散歩や通院など様々なシーンで活躍します。⭐️取り外して洗えるので、いつでも清潔に使えます。⭐️耐荷重（約）15kgまでのペットにご使用いただけます。○使用上の注意事項○※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。※海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。※耐荷重以上のペットを載せないでください。○以上ご同意の上、ご購入下さい！○用品の種類···キャリーバッグ・カート用品



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