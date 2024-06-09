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サントリー シングルモルト 白州 12年 700ml
商品番号 N63853510296
商品名

サントリー シングルモルト 白州 12年 700ml
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 22,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サントリーシングルモルト白州12年2本組新品、未開封です。100周年記念蒸溜所ラベルです。箱の上からプチプチに包んで発送させて頂きます。すり替え防止の為返品は出来ません申し訳ありませんがお値下げ不可です。9月24日限定価格です！１本購入希望の方は24000円になります。購入希望の方はコメント欄から連絡頂ければ対応させて頂きます。サントリーウイスキー白州12年蒸留所・銘柄···白州熟成期間···12年総数···2本
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