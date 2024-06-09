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クマのプーさん　ペットハウス
商品番号 E69472026644
商品名

クマのプーさん　ペットハウス
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１年前に購入しましたが愛犬が使わないため出品します。２、３回入ってましたがその後はクローゼットの中に保管していました。状態は綺麗ですが使用品のため神経質な方はご遠慮ください。
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