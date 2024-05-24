５点　【⑦青　Sサイズ】１枚 【②赤＆紫　M】　４枚

こちら専用ページになります。【⑦青 Sサイズ】１枚【②赤＆紫 M】 ４枚※少数での仕入れのため、完売致しますと次回入荷は1ヶ月先となりますので、ご了承くださいm(__)m※セット割りあります☆一緒に靴やレインコートはいかがですか(^^)/1つあると便利です♪2点目100引き3点目以降50円引き#ワンオペママのペット用品一覧はこちら#ワンオペママの着物風ハーネス一覧はこちら#ワンオペママの可愛い・オシャレな洋服一覧はこちら着物風・浴衣風ハーネス⁽リード付き⁾です。お祝い事、お正月、夏祭り、お花見、どんなイベントにも最適です。オールシーズン着用できる素材で季節を問わず、春、秋はもちろん、冬場の寒い時期での寒さ対策や夏場の場合の愛犬への直射日光を効果的に防ぐことができます。飼い主様と愛犬での親子コーデもおすすめです☆お出かけ時、お散歩、旅行のときに着せていけば可愛くてお洒落な愛犬が目立ちます。＜サイズ・寸法＞本ページは②赤＆紫 Mサイズです。Ｓサイズ／胸囲35-40㎝ 着丈20.5㎝Ｍサイズ／胸囲38-45㎝ 着丈20.5㎝Lサイズ／胸囲42-50㎝ 着丈24.5㎝カラーバリエーション①赤 ②赤＆紫 ③花（小）ピンク＆黒④花（大）ピンク＆黒⑤紫 ⑥ゴールド ⑦青※使用している生地によって模様の箇所などが違いますのでご了承ください◆商品の状態◆新品未使用品です。インポート商品のため、日本の商品に比べると品質は劣る場合があります。裁縫が甘い・糸のほつれ・タグの間違いなど…着用に問題のないものは良品としています。その分低価格にて出品していますので、ご了承ください。チワワミックスパピヨンキャバリアトイプードルティーカッププードルヨークシャーテリアヨーキーミニチュアピンシャーマルチーズポメラニアンかわいい可愛い 結婚式 行事かっこいいおしゃれリード 首輪 セットアップペアルック リンクコーデメス女の子パピー 赤ちゃん 小犬 子犬いぬ 服犬服犬服ペット服ペットウエア猫服猫服猫ドッグウェア ペット用品 ドックウェア安い激安最安 人気



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