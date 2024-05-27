新品☆レリアン Leilian☆シルク100% レース 花柄 ブラウス☆１７

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*・∵.☆.・∴新品保管品☆レリアンLeilian☆シルク100%フリルレース花柄ブラウス☆大きいサイズ♪１７:*・∵.☆.・∴210お色：かなり薄い水色がくすんだような感じ素材：（本体）シルク１００％ （レース）コットン９０％ ナイロン１０％表記サイズ：１７＋ 実寸サイズ：肩幅３８．５ｃｍ 身幅５５ｃｍ 着丈６５ｃｍ 袖丈５８．５ｃｍ販売元：株式会社レリアン 日本製コンディション １０（保管品になります。多少のシワはご容赦くださいませ。）コンディション：1～10（目安）新品未使用品・・・・・・・10美品・・・・・・・・・9（ＵＳＥＤにしては状態が良い）普通・・・・・・・・・8（多少の使用感はあるが通常のＵＳＥＤ）使用感あり・・・・7（使用感があり多少の汚れ・ダメージがある）・上記のコンディションは当方の素人な個人的解釈です