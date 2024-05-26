【入手困難デザイン☆LACOSTE】フランス製　ピンクポロシャツ　ワニ　サイズL

この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mラコステのピンクポロシャツです。フランス製のデザインで襟付近にロゴがあるデザインでカジュアルシーンにも合わせやすい品物です。●サイズ：L肩幅36cm身幅41cm着丈56cm袖丈14cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくレディース#こたくラコステ#こたくポロシャツ管理番号 X-84柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ピンク袖丈...半袖季節感...春,夏,秋



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