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YVES SAINT LAURENTワンショルダーキャミソール
商品番号 Y71911436795
商品名

YVES SAINT LAURENTワンショルダーキャミソール
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし季節感···春、夏YVESSAINTLAURENT大丸心斎橋店にて購入しています。ワンショルダーでプリントがゴールドなので色んな場面で使えます。カジュアル、フォーマル着回し沢山できます。素人保管ですので神経質な方は御遠慮ください。#イヴサンローラン#レディースキャミソール#レディース#春物#夏物#レディース服#高級ブランド品#ブランドTシャツ#一斉値下げ#サマーセール#安くなりました
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