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商品詳細
カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし季節感···春、夏YVESSAINTLAURENT大丸心斎橋店にて購入しています。ワンショルダーでプリントがゴールドなので色んな場面で使えます。カジュアル、フォーマル着回し沢山できます。素人保管ですので神経質な方は御遠慮ください。#イヴサンローラン#レディースキャミソール#レディース#春物#夏物#レディース服#高級ブランド品#ブランドTシャツ#一斉値下げ#サマーセール#安くなりました
http://narcologia.ru/goods/traverse176726.html
http://narcologia.ru/goods/Adder651275.html
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YVES SAINT LAURENTワンショルダーキャミソール - キャミソール
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