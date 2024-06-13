YVES SAINT LAURENTワンショルダーキャミソール

カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし季節感···春、夏YVESSAINTLAURENT大丸心斎橋店にて購入しています。ワンショルダーでプリントがゴールドなので色んな場面で使えます。カジュアル、フォーマル着回し沢山できます。素人保管ですので神経質な方は御遠慮ください。#イヴサンローラン#レディースキャミソール#レディース#春物#夏物#レディース服#高級ブランド品#ブランドTシャツ#一斉値下げ#サマーセール#安くなりました



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