特価品　ハンドバッグ　本革　レディース　シンプル　斜め掛け　マカロンブルー

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☆ショルダーベルト付きなので、ショルダーバッグとしても、ハンドバッグにもなる2way仕様！ショルダー紐付きで、斜め掛け可能です^-^シンプルなデザインなのでどんなファッションにもはまります。コーディネートの幅が広がりますね(^^♪■サイズ横：約27cm縦：約19cmマチ10cm*サイズは外寸です■素材牛革しっとりとした上質な本革を使用したバッグです。★この他にも沢山の新品、未使用の人気のある可愛いメンズ・レディース・ユニセックスの鞄（かばん）や大容量のバッグ、財布（長財布、三つ折、二つ折り、小銭入れ）、ポーチ、小物入れ、ショルダーバッグなどを出品しております。主には革製品（本革レザー）ですがPUレザー、布製トートバッグなども、お手ごろ価格にて出品させて頂いておりますのでご覧下さい。IDおもしろい名前★質の良い商品を、お値打ちにご提供出来るよう基本的に箱やラッピングは付きませんので予めご了承下さい。誕生日用、母の日用、父の日用、等の記念日の為のプレゼント用には無料でラッピングさせて頂きますので、事前にコメントお願い致します。お財布では箱付きにすると送料が変わる場合がございますので追加料金が発生する場合が御座います。IDおもしろい名前★【ハンドメイドの記載について】革製品のハンドメイド表記は非常に曖昧で、当方ではハンドメイド表記はしておりません。手縫いの場合でも通常革はプレス機で切断しておりますのでハンドメイドとは表記せずに、手縫いと表記させて頂いております。一般的な革製品、小物、鞄等の商品で手縫い表記がない場合は機械縫いとなります。各社有名ブランドと同様の制作方法となります。IDおもしろい名前★当方の出品物はブランド品（中古品含む）は一切扱っておりません。プレゼント6.9