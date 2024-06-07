新品　SAINT LAURENT PARIS リブゴーシュ　チェック　トート

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商品詳細
SAINTLAURENTPARIS購入品新品未使用RIVEGAUCHEトートバッグリヴゴーシュのロゴがフロント刺繍サイズ：W38xH39xD17(cm)持ち手長さ：約30cm返品不可コメントからのお値下げ致しません#SAINTLAURENTPARIS#SAINTLAURENT#RIVEGAUCHE#トートバッグ
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