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新品　SAINT LAURENT PARIS リブゴーシュ　チェック　トート
商品番号 L18598210803
商品名

新品　SAINT LAURENT PARIS リブゴーシュ　チェック　トート
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 35,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SAINTLAURENTPARIS購入品新品未使用RIVEGAUCHEトートバッグリヴゴーシュのロゴがフロント刺繍サイズ：W38xH39xD17(cm)持ち手長さ：約30cm返品不可コメントからのお値下げ致しません#SAINTLAURENTPARIS#SAINTLAURENT#RIVEGAUCHE#トートバッグ
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