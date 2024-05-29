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RANDA キルティング2WAYバニティバッグ
商品番号 V47003124428
商品名

RANDA キルティング2WAYバニティバッグ
ブランド名 ランダ
特別価格 税込 2,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可お値下げ不可2022年秋頃にRANDAの店舗で購入しました何度か持ち歩いたので使用感が所々見られますが大きく目立った汚れはありません色はクリームです
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