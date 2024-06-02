ドルマンスリーブブラウス

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7分袖でシンプルでサラッと着れる1枚です。ドルマンスリーブでスタイルカバーも◎。カラー：ライトグレーサイズ：フリー(着丈57.5身幅59ゆき57)素材：ポリエステル80%、レーヨン20%定価価格：¥6,600(税込み)撮影で一度使用。自宅保管となります。これ以上、お値下げしません。お値下げ交渉はお断りします。