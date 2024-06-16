INGNI イング ブローチ付フリルブラウス ブラック

INGNIのブローチ付フリル/ブラウスサイズM・ブローチ取り外し可2年前に5300円程で購入しました。自宅で1回着用しました。外では一度も着用してません。畳んで袋に入れて発送いたします。素人保管なので神経質な方はご遠慮ください。即購入⭕量産型地雷系



ブローチ付フリルBL[品番：INGW0006513]｜INGNI （イング）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）



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