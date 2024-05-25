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エムプルミエブラック　手洗い可能　白　半袖ブラウス　袖フリル　M 38
商品番号 B44683617417
商品名

エムプルミエブラック　手洗い可能　白　半袖ブラウス　袖フリル　M 38
ブランド名 エムプルミエブラック
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エムプルミエブラック　白　半袖ブラウス　袖フリル　M38袖にフリルがありますが、意外と二の腕がほっそり見えます。数回着用後、ホームクリーニングして自宅保管しておりました。手洗い可能。肩幅　約38バスト　脇下　45丈　56カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏目立つダメージは見当たりませんが、中古品ですので使用感があります。素人ですので見落としがあるかもしれません。ご了承ください。喫煙者、ペットおりません。価格交渉可能ですので、ご希望の場合はコメントください。即購入もOKです。おまとめ購入の場合、送料＋お気持ち分お値引きします。複数ご希望の場合お気軽にお尋ねください。
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