エムプルミエブラック　手洗い可能　白　半袖ブラウス　袖フリル　M 38

エムプルミエブラック 白 半袖ブラウス 袖フリル M38袖にフリルがありますが、意外と二の腕がほっそり見えます。数回着用後、ホームクリーニングして自宅保管しておりました。手洗い可能。肩幅 約38バスト 脇下 45丈 56カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏目立つダメージは見当たりませんが、中古品ですので使用感があります。素人ですので見落としがあるかもしれません。ご了承ください。喫煙者、ペットおりません。価格交渉可能ですので、ご希望の場合はコメントください。即購入もOKです。おまとめ購入の場合、送料＋お気持ち分お値引きします。複数ご希望の場合お気軽にお尋ねください。



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