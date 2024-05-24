デニムシャツ　アバクロ

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商品詳細
アバクロのロゴ入りデニムシャツです。似たようなシャツを先日購入した為出品します。薄いデニムの色なので、カジュアルながらも上品さがあります。●サイズ：タグ表記sサイズ●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/unusable503874.html
http://narcologia.ru/goods/kindness705105.html
http://narcologia.ru/goods/approximate803720.html
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