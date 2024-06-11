⑨サルートキャミソール 丈80 Mサイズ

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商品詳細
カラー···イエロー数回着用した後ホームクリーニング後自宅保管品です。商品名をキャミソールから変更する場合コメントお願い致します。プロフィールに記載してますが単品お値引き不可です。（最大値下げ済みです）#ワコール#サルート#キャミソール#Mサイズ
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