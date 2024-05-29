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MERCURYDUO マーキュリーデュオ トワルトジュイ2WAYリボンブラウス
商品番号 V90686587862
商品名

MERCURYDUO マーキュリーデュオ トワルトジュイ2WAYリボンブラウス
ブランド名 マーキュリーデュオ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー柄・デザイン···花柄MERCURYDUOのトワルトジュイ2WAYリボンブラウス使用は2回程で状態とても良いです。店頭で着用させてもらい、いざ着てみましたが、普段こういう系統もってなく、買ったもののしっくりこなくてそれ以来着てません。。なので誰かに着ていただけると非常に嬉しいです。ZOZOTOWNでも値下げ対象になってないので人気商品です。購入価格:10450円（税込）よろしくお願いします！
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トワルトジュイ2WAYリボンブラウス[品番：MKSW0052331]｜MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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